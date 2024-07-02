ثلاثة احتفالات في أبرز صور انتصار هولندا على رومانيا

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 19:40

أبرز صور من مباراة دور الـ16 من يورو 2024 بين رومانيا وهولندا التي أقيمت في ملعب أليانز آرينا والتي انتهت بفوز الطواحين بثلاثية دون رد.
رومانيا هولندا يورو 2024
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