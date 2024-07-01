تألق الشناوي ضمن أبرز صور فوز الأهلي على طلائع الجيش برباعية

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 19:33

هدف طاهر في أبرز صور مباراة طلائع الجيش والأهلي
الأهلي الدوري المصري
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