صرخة كفارا في أبرز صور انتصار جورجيا على البرتغال

أبر صور مباراة جورجيا والبرتغال التي أقيمت في ثالث جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة السادسة في ملعب فيلتينس آرينا والتي انتهت بفوز المنتخب الجورجي بهدفين دون رد.