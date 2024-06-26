صرخة كفارا في أبرز صور انتصار جورجيا على البرتغال
الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 22:26
أبر صور مباراة جورجيا والبرتغال التي أقيمت في ثالث جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة السادسة في ملعب فيلتينس آرينا والتي انتهت بفوز المنتخب الجورجي بهدفين دون رد.
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