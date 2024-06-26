صراعات بدنية في أبرز صور لقاء أوكرانيا وبلجيكا

أبرز صور من مباراة أوكرانيا وبلجيكا التي أقيمت في ملعب إم إتش بي آرينا في ثالث جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.