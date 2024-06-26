صراعات بدنية في أبرز صور لقاء أوكرانيا وبلجيكا
الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 20:13
أبرز صور من مباراة أوكرانيا وبلجيكا التي أقيمت في ملعب إم إتش بي آرينا في ثالث جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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