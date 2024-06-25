صراعات بدنية في أبرز صور تعادل الدنمارك وصربيا

أبرز صور من مباراة منتخبي الدنمارك وصربيا التي أقيمت في ملعب أليانز آرينا في ثالث جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.