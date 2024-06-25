صراعات بدنية في أبرز صور تعادل الدنمارك وصربيا
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 22:48
أبرز صور من مباراة منتخبي الدنمارك وصربيا التي أقيمت في ملعب أليانز آرينا في ثالث جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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