أهداف عكسية وانتصار ثلاثي للنمسا على هولندا
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 19:20
أبرز صور من مباراة منتخبي هولندا والنمسا التي أقيمت في الملعب الأولمبي في برلين في الجولة الثالثة من يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي انتهت بفوز النمسا بثلاثة أهداف لهدفين.
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