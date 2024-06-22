تألق رفاق رونالدو في أبرز صور فوز البرتغال على تركيا في يورو 2024
السبت، 22 يونيو 2024 - 19:35
هدف مبكر في أبرز صور البرتغال ضد تركيا في يورو 2024
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