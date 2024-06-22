صرخة أرناوتوفيتش في أبرز صور فوز النمسا على بولندا

السبت، 22 يونيو 2024 - 12:12

أبرز صور من انتصار النمسا على بولندا بثلاثة أهداف لهدف في الملعب الأولمبي في برلين في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
النمسا بولندا يورو 2024
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