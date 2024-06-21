احتفالات أوكرانية في أبرز صور الفوز على سلوفاكيا
الجمعة، 21 يونيو 2024 - 16:34
أبرز صور لقاء سلوفاكيا وأوكرانيا في ثاني جولات يورو 2024 والتي أقيمت في ملعب مركور شبيل آرينا ضمن منافسات المجموعة الخامسة والتي انتهت بفوز أوكرانيا بهدفين لهدف.
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