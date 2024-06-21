احتفالات أوكرانية في أبرز صور الفوز على سلوفاكيا

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 16:34

أبرز صور لقاء سلوفاكيا وأوكرانيا في ثاني جولات يورو 2024 والتي أقيمت في ملعب مركور شبيل آرينا ضمن منافسات المجموعة الخامسة والتي انتهت بفوز أوكرانيا بهدفين لهدف.