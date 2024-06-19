هدف جمال المعتاد في أبرز صور لقاء المجر وألمانيا
الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 19:38
أبرز صور لقاء المجر وألمانيا في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الأولى في ملعب إم إتش بي آرينا والذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.
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