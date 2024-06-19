تعادل مجنون في أبرز صور لقاء كرواتيا وألبانيا

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 18:01

أبرز صور تعادل كرواتيا وألبانيا في ملعب فولكسبارك بهدفين لمثلهما في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الثانية.