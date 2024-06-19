هدف قاتل في أبرز صور انتصار البرتغال على التشيك
الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 00:18
أبرز صور من انتصار البرتغال على التشيك بهدفين لهدف في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات من يورو 2024.
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