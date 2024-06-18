هدف على الطائر واحتفال بآخر تاريخي في أبرز صور لقاء تركيا وجورجيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 20:11

أبرز صور مباراة تركيا وجورجيا في أولى جولات يورو 2024 في ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة والتي انتهت بفوز الأتراك بثلاثة أهداف لهدف.