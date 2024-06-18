هدف على الطائر واحتفال بآخر تاريخي في أبرز صور لقاء تركيا وجورجيا
الثلاثاء، 18 يونيو 2024 - 20:11
أبرز صور مباراة تركيا وجورجيا في أولى جولات يورو 2024 في ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة والتي انتهت بفوز الأتراك بثلاثة أهداف لهدف.
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