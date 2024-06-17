أهداف رائعة وانفعالات في صور فوز المصري على الزمالك

رأسية كهربا بأبرز صور فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

عودة الشناوي وثنائية إمام ضمن أبرز صور فاركو والأهلي

تألق عبد الله السعيد في أبرز صور فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

احتفال وبكاء في أبرز صور انتصار بيراميدز على سموحة

نجوم الأهلي والجهاز الفني في حفل تدشين مشروع القرن

احتفال ناصر ماهر ضمن أبرز صور فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

التتويج وحضور جماهيري مميز ضمن أبرز صور فوز الأهلي على الترجي في نهائي إفريقيا