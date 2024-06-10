إصابة مصطفى وهدف صلاح في أبرز صور تعادل مصر مع غينيا بيساو

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 20:30

إصابة مصطفى محمد في أبرز صور غينيا بيساو ضد مصر
مصر
نرشح لكم
احتفالات الفراعنة في أبرز صور فوز مصر على بوركينا فاسو أبرز صور مواجهة مصر أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر فوز العميد الأول وشارة أبو جبل وإصابة إمام ضمن أبرز صور مصر ضد نيوزيلندا أبرز صور فوز منتخب مصر الأولمبي على الإمارات في كأس غرب آسيا حضور وزير الرياضة في أبرز صور مران منتخب مصر الظهور الأول للعميد ضمن أبرز صور مران منتخب مصر صور مؤتمر تقديم حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر أبرز صور مصر والكونغو الديمقراطية
أخر الأخبار
يورو 2024 - هاري كين: صربيا تحول الأمور لمعركة صعبة 4 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة 4 ساعة | ألمانيا 2024
خبر في الجول - عبد الرحمن نادر يغيب عن معسكر منتخب مصر للسلة بسبب التذكرة 4 ساعة | كرة سلة
يورو 2024 - مدرب سلوفاكيا: لسنا المرشحين أمام بلجيكا.. والمهم ألا نخسر 4 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - بيلينجهام: هدفي ضد صربيا؟ اعتدت على دخول منطقة الجزاء مع ريال مدريد 5 ساعة | ألمانيا 2024
محمد سالم: مباراة طلائع الجيش كانت فاصلة لـ المقاولون العرب 5 ساعة | الدوري المصري
ذراع الكرة.. وذراع الخمر 5 ساعة | ألمانيا 2024
الثامنة له هذا الموسم.. الغندور حكما لمباراة الزمالك ضد المصري 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 3 موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 4 ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال