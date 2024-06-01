ريال مدريد البطل ضمن أبرز صور نهائي دوري أبطال أوروبا
السبت، 01 يونيو 2024 - 22:35
هدفان وفرص مهدرة ضمن أبرز صور نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند
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