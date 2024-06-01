ريال مدريد البطل ضمن أبرز صور نهائي دوري أبطال أوروبا

احتفالات حمراء في أبرز صور تتويج مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد سيتي

ثلاثية تاريخية ضمن أبرز صور فوز أتالانتا على ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي