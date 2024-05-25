احتفالات حمراء في أبرز صور تتويج مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد سيتي

السبت، 25 مايو 2024 - 19:31

أبرز صور من انتصار وتتويج مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي بعد الفوز عليه بهدفين لهدف في ملعب ويمبلي.
مانشستر يونايتد مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي
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