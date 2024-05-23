ممر شرفي وهدفان ضمن أبرز صور الزمالك ومودرن فيوتشر

هدف حمدي والتتويج ضمن أبرز صور الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

إصابة مبكرة لمعلول في أبرز صور تعادل الأهلي مع الترجي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا