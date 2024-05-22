حضور جماهيري في أبرز صور لقاء سبورتنج ومنتخب السويس
الأربعاء، 22 مايو 2024 - 18:11
أبرز صور من مباراة سبورتنج ومنتخب السويس في الجولة الأولى من دورة الترقي إلى الدوري الممتاز والذي انتهى بفوز سبورتنج بهدف دون رد.
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