حضور جماهيري في أبرز صور لقاء سبورتنج ومنتخب السويس

الأربعاء، 22 مايو 2024 - 18:11

أبرز صور من مباراة سبورتنج ومنتخب السويس في الجولة الأولى من دورة الترقي إلى الدوري الممتاز والذي انتهى بفوز سبورتنج بهدف دون رد.
سبورتنج منتخب السويس دورة الترقي
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