أبرز صور الاتحاد ضد سموحة

مباراة فاركو وبلدية المحلة في الدوري

احتفال الجزيري ضمن أبرز صور نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية

إثارة كبيرة في أبرز صور فوز الأهلي على بلدية المحلة

هدف رمضان القاتل ضمن أبرز صور المصري وبيراميدز

ركلتا جزاء و3 أهداف ضمن أبرز صور زد وسموحة

الجماهير على الأسطح واحتفالات كبيرة في صور فوز المحلة على بروكسي والتأهل للممتاز