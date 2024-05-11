إثارة كبيرة في أبرز صور فوز الأهلي على بلدية المحلة

هدف رمضان القاتل ضمن أبرز صور المصري وبيراميدز

ركلتا جزاء و3 أهداف ضمن أبرز صور زد وسموحة

الجماهير على الأسطح واحتفالات كبيرة في صور فوز المحلة على بروكسي والتأهل للممتاز