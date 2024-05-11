هدف رمضان القاتل ضمن أبرز صور المصري وبيراميدز

إثارة كبيرة في أبرز صور فوز الأهلي على بلدية المحلة

ركلتا جزاء و3 أهداف ضمن أبرز صور زد وسموحة

الجماهير على الأسطح واحتفالات كبيرة في صور فوز المحلة على بروكسي والتأهل للممتاز