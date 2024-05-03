فوز زعيم الثغر ضمن أبرز صور الاتحاد وبلدية المحلة

هدف زيزو وطرد فيصل ضمن أبرز صور الزمالك والبنك الأهلي

احتفالات إمام وتاو وتألق شوبير في أبرز صور فوز الأهلي على الإسماعيلي

عودة ياسر إبراهيم ومروان في أبرز صور مران الأهلي استعدادا لمازيمبي

طرد رمضان صبحي ضمن صور فوز بيراميدز على البنك الأهلي

مباراة سموحة وبلدية المحلة في الدوري

سقوط لؤي وائل وثنائية ضمن أبرز صور فوز بلدية المحلة على المقاولون