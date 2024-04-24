عودة ياسر إبراهيم ومروان في أبرز صور مران الأهلي استعدادا لمازيمبي

طرد رمضان صبحي ضمن صور فوز بيراميدز على البنك الأهلي

مباراة سموحة وبلدية المحلة في الدوري

سقوط لؤي وائل وثنائية ضمن أبرز صور فوز بلدية المحلة على المقاولون