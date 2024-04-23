مباراة سموحة وبلدية المحلة في الدوري

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 17:23

مباراة سموحة وبلدية المحلة في الدوري
سموحة بلدية المحلة الدوري
نرشح لكم
إهدار العديد من الفرص في أبرز صور تعادل الزمالك مع دريمز تألق شوبير وفرصة وسام المهدرة ضمن أبرز صور الأهلي ومازيمبي سقوط لؤي وائل وثنائية ضمن أبرز صور فوز بلدية المحلة على المقاولون أبرز صور احتفالات بتروجت بالتأهل للدوري الممتاز احتفالات وإثارة كبرى في صور فوز الزمالك على الأهلي في الدوري تألق زيزو في أبرز صور فوز الزمالك على الاتحاد السكندري هدف قاتل ضمن أبرز صور الأهلي وزد 3 أهداف ضمن أبرز صور مباراة المصري ومودرن فيوتشر
أخر الأخبار
إلى المركز الثاني.. المصري يكرر فوزه على فاركو 17 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - رمضان صبحي على رأس اختيارات مواجهة البنك الأهلي 32 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس إيطاليا - لاتسيو (1)-(0) يوفنتوس.. جوووول كاستيانوس 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) تشيلسي.. جووووووووول تروسارد 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد منافسة ليفربول.. سكاي: تطور جديد في مفاوضات وست هام مع أموريم 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - رايس وبارتي في وسط أرسنال.. ومودريك أساسي مع تشيلسي في غياب بالمر ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل يوفنتوس – فلاهوفيتش وكييزا يقودان الهجوم ضد لاتسيو ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال آسيا - الهلال (2)-(1) العين.. جوووول الدوسري ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة