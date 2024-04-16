أبرز صور احتفالات بتروجت بالتأهل للدوري الممتاز

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 18:12

أبرز صور احتفالات بتروجت بالتأهل للدوري الممتاز
بتروجت
نرشح لكم
بلع لسان وقلق وتحية لفلسطين في صور فوز بتروجت على طنطا حضور جماهيري كثيف ضمن أبرز صور طنطا والمنصورة رباعية واحتفالات ضمن أبرز صور دكرنس وبلدية المحلة احتفالات صاخبة بعد الصعود للممتاز ضمن أبزر صور زد ووادي دجلة هدفا ثنائي الأهلي السابق ضمن أبرز صور زد ومنتخب السويس حضور جماهيري في أبرز صور منية سمنود وبلقاس في الدرجة الثانية تعادل مثير بين حرس الحدود وبلدية المحلة في الدرجة الثانية
أخر الأخبار
مؤتمر أرتيتا: معظم لاعبي أرسنال لم يجربوا ليالي مثل ليلة الغد.. ونريد صناعة قصة مختلفة 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
يد - للمرة الثالثة على التوالي.. الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بـ السوبر الإفريقي ساعة | كرة يد
مباشر أبطال أوروبا - بوروسيا دورتموند (4)-(2) أتليتكو مدريد.. جووول الرابع ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال أوروبا – برشلونة (1)-(3) سان جيرمان .. طرد مساعد تشافي للاعتراض ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أبطال أوروبا - سانشو أساسي بقميص دورتموند.. وجريزمان وموراتا يقودان أتليتكو مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الموافقة على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك ودريمز الغاني 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل باريس – مبابي يقود الهجوم ضد برشلونة.. و3 تغييرات من إنريكي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - عدم جاهزية مروان عطية وإمام عاشور لمواجهة مازيمبي والأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 3 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 4 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة