أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر

الجمعة، 08 مارس 2024 - 22:06

أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر
الأهلي الزمالك نهائي كأس مصر
نرشح لكم
روح رياضية وهدف عالمي في صور فوز المصري على سموحة احتفال الشحات ضمن أبرز صور فوز الأهلي على يانج أفريكانز هدف اللحظات الأخيرة في أبرز صور مباراة الزمالك والداخلية مهرجان أهداف وتألق أبو علي في أبرز صور فوز الأهلي بخماسية على بلدية المحلة تكريم التوأم وهدف زدام.. أبرز صور مباراة المقاولون والمصري بالدوري هدف قاتل في أبرز صور فوز إنبي على زد هدف واحتفال الشحات ضمن أبرز صور الأهلي وميدياما وصول بعثة الأهلي إلى كوماسي استعدادا لمواجهة ميدياما
أخر الأخبار
بيريز يعلق على احتمالية التعاقد مع مبابي وديفيز 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشحات: اللعب في الأهلي نعمة.. وهناك من يلعب جيدا ويخسر 8 دقيقة | الكرة المصرية
كهربا: بعض الإعلاميين يبنون برامجهم على اسمي.. ولا أعد البطولات مع الأهلي 23 دقيقة | الكرة المصرية
مورينيو: من الصعب قول أن النتيجة عادلة والأهلي والزمالك لم يجازفا.. وما أعجبني في هدف إمام 34 دقيقة | الكرة المصرية
بعد إيقافه بسبب المنشطات.. رفض استئناف بطل العالم 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
كولر: لم نقدم أفضل أداء في الشوط الأول.. ولن أشبع من الألقاب 57 دقيقة | الكرة المصرية
إمام عاشور: في الأهلي نلعب لآخر دقيقة.. ولولا هؤلاء لما شاركت أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
جائزة الـ 50 ألف دولار.. إمام عاشور رجل مواجهة الأهلي ضد الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية