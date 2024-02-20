أبرز صور مباراة المصري وبلدية المحلة بالدوري

وصول بعثة الأهلي إلى كوماسي استعدادا لمواجهة ميدياما

بعثة الأهلي تغادر إلى غانا لمواجهة ميدياما بدوري أبطال إفريقيا

ظهور عبد الله السعيد في صور تعادل الإسماعيلي ضد الزمالك (الدوري المصري)

هدف عكسي وظهور التوأم الأول ضمن أبرز صور زد ضد البنك الأهلي