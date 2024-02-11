جنوب إفريقيا تستضيف فلسطين "في ذكرى تحرير مانديلا"

الأحد، 11 فبراير 2024 - 19:42

مباراة من أجل الإنسانية.. جنوب إفريقيا تستضيف منتخب فلسطين "في ذكرى تحرير مانديلا" بحضور رسمي
منتخب فلسطين منتخب جنوب إفريقيا مانديلا غزة
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