جنوب إفريقيا تستضيف فلسطين "في ذكرى تحرير مانديلا"
الأحد، 11 فبراير 2024 - 19:42
مباراة من أجل الإنسانية.. جنوب إفريقيا تستضيف منتخب فلسطين "في ذكرى تحرير مانديلا" بحضور رسمي
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