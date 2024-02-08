ثنائية وظهور أندرتيكر وتتويج ضمن أبرز صور الهلال والنصر

ثلاثية وتألق الشناوي ضمن أبرز صور انتصار الأهلي على اتحاد جدة

حسرة رونالدو في أبرز صور دربي الهلال والنصر

احتفال رونالدو في أبرز صور مباراة النصر وأهلي جدة

توهج ميتروفيتش وأجواء رائعة في صور عودة الهلال أمام الاتحاد

هاتريك رونالدو وثنائية ماني ضمن أبرز صور فوز النصر على الفتح

هدف ميتروفيتش الأول ضمن أبرز صور الهلال ضد الرائد