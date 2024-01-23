أبرز صور المباراة الودية بين الأهلي والأخدود

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 19:01

أبرز صور المباراة الودية بين الأهلي والأخدود
الأهلي
نرشح لكم
تعادل محبط ضمن أبرز صور مصر ضد موزمبيق هدف تريزيجيه ضمن أبرز صور فوز مصر الودي على تنزانيا أبرز صور تعادل المصري أمام الإسماعيلي - الدوري المصري 6 أهداف ضمن أبرز صور الأهلي ومودرن فيوتشر بنهائي كأس السوبر المصري أبرز صور فوز البنك الأهلي على بلدية المحلة إصابة الشناوي وإثارة كبيرة في أبرز صور فوز الأهلي على سيراميكا في السوبر أبرز صور مباراة مودرن فيوتشر ضد بيراميدز في كأس السوبر برونزية العالم من جديد ضمن أبرز صور الأهلي وأوراوا ريد
أخر الأخبار
حازم إمام عن أزمة منتخب مصر الدفاعية: لغز غريب جدا 6 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا – مؤتمر كيكانا: لا نريد العودة إلى منازلنا مبكرا.. وتواجدي في صنداونز ساعدني 15 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كرة يد - إلى المربع الذهبي.. مصر تتخطى أنجولا وفي انتظار الفائز من مواجهة تونس 20 دقيقة | كرة يد
أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: تونس قللت من ناميبيا.. ونمر بموقف مخادع 30 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - مؤتمر الجزيري: نلعب بشكل أفضل في الأوقات الصعبة.. وسنفوز على جنوب إفريقيا 33 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر أمم إفريقيا – غينيا (0)-(0) السنغال.. انطلاق المباراة 35 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر أمم إفريقيا – جامبيا (0) - (0) الكاميرون.. محاولات متبادلة 39 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تشكيل أمم إفريقيا - نابي كيتا أساسي مع غينيا.. وتغييران في السنغال 57 دقيقة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 4 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة