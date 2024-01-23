أبرز صور المباراة الودية بين الأهلي والأخدود

تعادل محبط ضمن أبرز صور مصر ضد موزمبيق

هدف تريزيجيه ضمن أبرز صور فوز مصر الودي على تنزانيا

6 أهداف ضمن أبرز صور الأهلي ومودرن فيوتشر بنهائي كأس السوبر المصري

أبرز صور فوز البنك الأهلي على بلدية المحلة

إصابة الشناوي وإثارة كبيرة في أبرز صور فوز الأهلي على سيراميكا في السوبر