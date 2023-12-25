أبرز صور فوز البنك الأهلي على بلدية المحلة

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 21:30

أبرز صور فوز البنك الأهلي على بلدية المحلة
بلدية المحلة الدوري المصري البنك الأهلي أحمد عبد الرؤوف طارق مصطفى
نرشح لكم
إصابة الشناوي وإثارة كبيرة في أبرز صور فوز الأهلي على سيراميكا في السوبر رأسية حامد ضمن أبرز صور الإسماعيلي وإنبي تألق عواد وإشارة الجزيري وتغيير اضطراري ضمن أبرز صور المصري والزمالك أبرز صور مباراة بيراميدز وبلدية المحلة ثنائية فادي فريد في أبرز صور فوز سموحة على فاركو هدف رائع وآخر قاتل ضمن أبرز صور المصري وإنبي ظهور هيثم شعبان الأول ضمن أبرز صور الداخلية وبلدية المحلة تألق زيزو في أبرز صور فوز الزمالك على مودرن فيوتشر
أخر الأخبار
إمام عاشور: شعرت أنني قادر على التنفس وقت الهدف ولذلك ركضت بالكرة 21 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: إمام ذهب لجانب الملعب وقت الهدف لأسباب فنية.. ولذلك لم يشارك كهربا ضد سيراميكا 37 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب حراس الأهلي يكشف موقف إصابة الشناوي 38 دقيقة | الدوري المصري
الرمادي يهاجم الحكم: لا تقُل للاعب الأهلي "حضرتك" ثم تهدد لاعبي بالطرد 52 دقيقة | الكرة المصرية
الشحات: الأهلي دائما تحت الضغوطات والبطولات.. وأتمنى التتويج بالسوبر 54 دقيقة | الكرة المصرية
نهائي السوبر المصري - موعد مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر.. والقنوات الناقلة ساعة | الكرة المصرية
بعد 3 هزائم متتالية.. البنك الأهلي يفوز على البلدية ساعة | الدوري المصري
بهدف ذاتي صناعة إمام عاشور.. الأهلي يهزم سيراميكا بطريقة مثيرة ويصل لنهائي السوبر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 4 مرتجي: تعرضنا للظلم أمام فلومينينسي.. وهذا ما قاله لي جوارديولا عن الأهلي