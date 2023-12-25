أبرز صور مباراة مودرن فيوتشر ضد بيراميدز في كأس السوبر

برونزية العالم من جديد ضمن أبرز صور الأهلي وأوراوا ريد

قذيفة موكوينا ضمن أبرز صور مواجهة بيراميدز ضد صنداونز

فرص خطيرة في أبرز صور خسارة الأهلي من فلومينينسي في مونديال الأندية