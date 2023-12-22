احتفال قاتل في أبرز صور انتصار ريال مدريد على ألافيس

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 00:06

أبرز صور من انتصار ريال مدريد على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد في الجولة 18 من الدوري الإسباني في ملعب مينديزوروزا.
ريال مدريد ديبورتيفو ألافيس الدوري الإسباني
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