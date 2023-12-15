ثلاثية وتألق الشناوي ضمن أبرز صور انتصار الأهلي على اتحاد جدة
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 20:47
أبرز صور من فوز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023 في ملعب الجوهرة في جدة.
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