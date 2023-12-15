ثلاثية وتألق الشناوي ضمن أبرز صور انتصار الأهلي على اتحاد جدة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 20:47

أبرز صور من فوز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023 في ملعب الجوهرة في جدة.
علي معلول الأهلي اتحاد جدة كأس العالم للأندية 2023
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