ثنائية مبكرة وإصابة سا ضمن أبرز صور أرسنال وولفرهامبتون

"مرحبا بكم في الجحيم" ودعم فلسطين في أبرز صور لقاء جالاتا سراي ومانشستر يونايتد

هدف جارناتشو الخرافي ضمن أبرز صور مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

هدف الصدارة من هافيرتز في أبرز صور فوز أرسنال على برينتفورد