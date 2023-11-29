"مرحبا بكم في الجحيم" ودعم فلسطين في أبرز صور لقاء جالاتا سراي ومانشستر يونايتد

أبرز صور من مباراة جالاتا سراي ومانشستر يونايتد التي أقيمت في ملعب ترك تيليكوم آرينا في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.