"مرحبا بكم في الجحيم" ودعم فلسطين في أبرز صور لقاء جالاتا سراي ومانشستر يونايتد

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 20:42

أبرز صور من مباراة جالاتا سراي ومانشستر يونايتد التي أقيمت في ملعب ترك تيليكوم آرينا في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.
مانشستر يونايتد جالاتا سراي أبطال أوروبا
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