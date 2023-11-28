هدف قاتل في أبرز صور مباريات الثلاثاء من أبطال أوروبا

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 22:57

أبرز صور مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.
مانشستر سيتي باريس سان جيرمان ميلان
نرشح لكم
سداسية كافية ضمن أبرز صور أرسنال ولانس أهداف كثيرة في أبرز صور فوز ريال مدريد على نابولي "مرحبا بكم في الجحيم" ودعم فلسطين في أبرز صور لقاء جالاتا سراي ومانشستر يونايتد هدف خرافي في أبرز صور مباريات الثلاثاء من أبطال أوروبا أبرز صور خسارة برشلونة من شاختار دعم فلسطين ضمن أبرز صور الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا إثارة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن وانتصار أرسنال في أبرز صور ليلة الأبطال اكتساح نيوكاسل وانتصارات مختلفة ضمن أبرز صور مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
الهلال يفقد الشهراني في دربي الرياض أمام النصر 2 دقيقة | سعودي في الجول
اللجنة الأولمبية الدولية تعتمد ترشح هداية ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين 8 دقيقة | رياضات أخرى
مجموعة الأهلي - بلوزداد يشكو ميدياما لـ كاف بسبب مضايقات منذ الوصول لغانا 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الأهلي - مشاركة طاهر وتاو في التدريبات الجماعية استعدادا لـ يانج أفريكانز 18 دقيقة | الدوري المصري
عامر حسين: تأجيل مبارياتي الأهلي وبيراميدز في الدوري.. وهذه عقوبة عدم اللعب بكأس الرابطة 32 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو يقترب من المشاركة في دربي الرياض أمام الهلال 36 دقيقة | سعودي في الجول
منافس الأهلي المحتمل - أوكلاند يبدأ معسكره بدبي قبل 13 يوما من كأس العالم للأندية ساعة | الكرة المصرية
هبط مع فريقين في 6 أشهر.. كوريتيبا يعلن رحيل خيسي قبل نهاية الموسم بجولتين ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح