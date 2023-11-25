رائعة سترلينج ضمن أبرز صور مباراة نيوكاسل ضد تشيلسي

صرخة هالاند وإشارة أرنولد في أبرز صور قمة مانشستر سيتي وليفربول

بيلينجهام وبيدري يعلنان عن كرة يورو 2024 "فوسبالليبي"

ثنائية صلاح في أبرز صور فوز ليفربول على برينتفورد

هدف خرافي في أبرز صور مباريات الثلاثاء من أبطال أوروبا

صرخة الهدف القاتل في أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على فولام