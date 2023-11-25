صرخة هالاند وإشارة أرنولد في أبرز صور قمة مانشستر سيتي وليفربول

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 15:20

أبرز صور من قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي التي أقيمت في ملعب الاتحاد بين مانشستر سيتي وليفربول.
ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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