اشتباكات عنيفة في المدرجات وحماس مفرط في أبرز صور كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 03:09
اشتباكات عنيفة في المدرجات وحماس مفرط في أبرز صور كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين
نرشح لكم
أبرز صور نهائي كوبا ليبرتادوريس 2023 بين بوكا جونيورز وفلومينينسي أبرز صور نهائي كوبا سود أمريكانا 2023 بين فورتاليزا وليجا دي كيتو دموع وفرحة تاريخية في صور فوز الأرجنتين على فرنسا بنهائي كأس العالم فرحة كرواتية ودموع برازيلية في أبرز صور مباراة البرازيل وكرواتيا صرخة بيل في أبرز صور تتويج لوس أنجلوس بالدوري الأمريكي أبرز صور نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022 بين فلامنجو وباراناينسي بهجة ودموع في صور تتويج بوكا جونيورز بالدوري الأرجنتيني أبرز صور السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت