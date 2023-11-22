اشتباكات عنيفة في المدرجات وحماس مفرط في أبرز صور كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 03:09

اشتباكات عنيفة في المدرجات وحماس مفرط في أبرز صور كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين
البرازيل الأرجنتين كلاسيكو الأرض
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