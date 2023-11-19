تألق تريزيجيه في أبرز صور فوز مصر على سيراليون بتصفيات كأس العالم

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 20:07

تألق تريزيجيه في أبرز صور فوز مصر على سيراليون بتصفيات كأس العالم
مصر
نرشح لكم
أبرز صور مران منتخب مصر الأول قبل مواجهتي جيبوتي وسيراليون احتفال موديست وبلحاج ضمن أبرز صور الجونة والأهلي إثارة استمرت 120 دقيقة ضمن أبرز صور بيراميدز والزمالك في كأس مصر هدف قاتل في أبرز صور فوز الأهلي على سيراميكا فرحة قاتلة في أبرز صور فوز طلائع الجيش على الإسماعيلي إثارة الـ 5 أهداف ضمن أبرز صور بلدية المحلة وفاركو أبرز صور فوز الأهلي على المقاولون العرب في الدوري فوز متأخر ودعم مستمر لفلسطين ضمن أبرز صور الزمالك وزد
أخر الأخبار
مصطفى محمد: لدي مدرب شخصي ليطورني.. وهذا من أفضل الأجيال في تاريخ مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
عمر مرموش: هذا هو الفارق بين اللعب في المنتخب وفرانكفورت 2 ساعة | الكرة المصرية
الزمالك يعلن استضافة مواجهة سوار في مصر بدلا من كوت ديفوار 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - غياب طاهر وانتظام الشحات والسولية وإمام في مران الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
عمر كمال: الأجواء أمام سيراليون كانت صعبة.. وطموحنا تحقيق لقب مع المنتخب 3 ساعة | منتخب مصر
طبيب المنتخب الأولمبي يكشف مدة غياب حسام عبد المجيد بسبب الإصابة 3 ساعة | الكرة المصرية
الدرندلي: توقعنا المضايقات لمنتخب مصر في ليبيريا 3 ساعة | منتخب مصر
مدير المنتخب: تأمين مصر في ليبيريا لم يكن جيدا.. وهذا موقف صلاح من استبعاد الثلاثي 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي