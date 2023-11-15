استعدادات منتخب فلسطين لتصفيات كأس العالم بقيادة مكرم دبدوب

التوحد في دعم فلسطين بصور فوز الأهلي بسوبر السلة على الزمالك

توهج ميتروفيتش وأجواء رائعة في صور عودة الهلال أمام الاتحاد

ثنائية الدون ضمن أبرز صور نهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر