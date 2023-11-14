أبرز صور مران منتخب مصر الأول قبل مواجهتي جيبوتي وسيراليون

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 00:00

أبرز صور مران منتخب مصر الأول قبل مواجهتي جيبوتي وسيراليون
نرشح لكم
احتفال موديست وبلحاج ضمن أبرز صور الجونة والأهلي إثارة استمرت 120 دقيقة ضمن أبرز صور بيراميدز والزمالك في كأس مصر هدف قاتل في أبرز صور فوز الأهلي على سيراميكا فرحة قاتلة في أبرز صور فوز طلائع الجيش على الإسماعيلي إثارة الـ 5 أهداف ضمن أبرز صور بلدية المحلة وفاركو أبرز صور فوز الأهلي على المقاولون العرب في الدوري فوز متأخر ودعم مستمر لفلسطين ضمن أبرز صور الزمالك وزد معلول يهدر ركلة جزاء في أبرز صور خروج الأهلي أمام صنداونز (الدوري الإفريقي)
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 48 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب مصر: هذا سبب ضغط المباراتين.. وموعد وصول صلاح ومصطفى ومرموش ساعة | منتخب مصر
الزمالك يوضح موقفه من المطالبة بالمشاركة في السوبر المصري للنخبة ساعة | الكرة المصرية
الزمالك: لا نفهم سبب لجوء أوسوريو إلى اتحاد الكرة.. وهذا موعد تسوية مستحقاته ساعة | الدوري المصري
هل يعود الثلاثي للمشاركة؟ الزمالك يوضح موقف فتوح والزناري وصبحي بعد نهاية الإيقاف ساعة | الكرة المصرية
الزمالك يعلن تجديد الثقة في معتمد جمال وإلغاء رئاسة مرتضى منصور الشرفية ساعة | الدوري المصري
خصم يصل لـ25% وإيقاف واستمرار العرض للبيع.. الزمالك يعلن قراره بشأن فتوح وصبحي والزناري ساعة | الكرة المصرية
المنتخب الأولمبي يخوض مرانه الأول في نادي النادي 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 كولر: أعطيت لاعب سيراميكا ورقة لتسليمها لـ عبد المنعم.. والمباراة درس للاعبين