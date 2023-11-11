أبرز صور انتصار الأهلي على الكويت الكويتي في سوبر جلوب

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 13:44

أبرز صور انتصار الأهلي على الكويت الكويتي في ملحق كأس العالم للأندية لكرة اليد -سوبر جلوب- بنتيجة 35-25.
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