هدف خرافي في أبرز صور مباريات الثلاثاء من أبطال أوروبا

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 23:41

أبرز صور من مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا ليوم الثلاثاء.
أبطال أوروبا ميلان سان جيرمان مانشستر سيتي أتليتكو مدريد سيلتيك
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