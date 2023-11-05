فرحة قاتلة في أبرز صور فوز طلائع الجيش على الإسماعيلي

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 19:05

فرحة قاتلة في أبرز صور فوز طلائع الجيش على الإسماعيلي
الإسماعيلي طلائع الجيش الدوري المصري
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