صرخة الهدف القاتل في أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على فولام

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 15:58

أبرز صور من مباراة فولام ومانشستر يونايتد التي أقيمت في ملعب كرافين كوتاج في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بهدف دون رد لصالح الشياطين الحُمر.
مانشستر يونايتد فولام الدوري الإنجليزي
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