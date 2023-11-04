صرخة الهدف القاتل في أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على فولام
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 15:58
أبرز صور من مباراة فولام ومانشستر يونايتد التي أقيمت في ملعب كرافين كوتاج في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بهدف دون رد لصالح الشياطين الحُمر.
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