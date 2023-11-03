فوز متأخر ودعم مستمر لفلسطين ضمن أبرز صور الزمالك وزد

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 20:13

فوز متأخر ودعم مستمر لفلسطين ضمن أبرز صور الزمالك وزد
الزمالك فلسطين الدوري المصري زد
نرشح لكم
معلول يهدر ركلة جزاء في أبرز صور خروج الأهلي أمام صنداونز (الدوري الإفريقي) علم فلسطين حاضر في أبرز صور صنداونز والأهلي خطأ فادح وتعادل ضمن أبرز صور زد وسموحة رأسية قفة وإصابة شلبي ضمن أبرز صور الزمالك وإنبي علم فلسطين وغضب مروان حمدي في أبرز صور مباراة المصري وبيراميدز هدف عكسي ضمن أبرز صور بيراميدز ومودرن فيوتشر تضامن مع فلسطين ضمن أبرز صور المقاولون العرب وزد حضور حسين لبيب في أبرز صور فوز الزمالك على سموحة
أخر الأخبار
"الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 6 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يشارك في قافلة التحالف الوطني لدعم فلسطين 17 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - تحت قيادة أولى لـ باستور.. منتخب مصر يتعادل مع ألمانيا وديا 32 دقيقة | كرة يد
رغم وقفه 10 أشهر.. تونالي قد يواجه عقوبة إضافية 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
تركوا لهم الكرة لكن حصلوا على النقاط.. الشباب ينتصر على اتحاد جدة ساعة | آسيا
مؤتمر أوسوريو: أعتذر للجماهير بعد الخسارتين.. ومسؤول عن قرار استبعاد الثلاثي 2 ساعة | الدوري المصري
كاف يعلن تعديل موعد نهائي الدوري الإفريقي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 3 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول