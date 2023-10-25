إثارة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن وانتصار أرسنال في أبرز صور ليلة الأبطال

دعم فلسطين ضمن أبرز صور الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

اكتساح نيوكاسل وانتصارات مختلفة ضمن أبرز صور مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

أبرز صور انتصار ريال مدريد على نابولي في دوري أبطال أوروبا

أهداف كثيرة في صور مباراتي مانشستر يونايتد وأرسنال في أبطال أوروبا

أرسنال يعود إلى دوري أبطال أوروبا برباعية في أيندهوفن

رباعية وهدف أول في صور انتصار بايرن على مانشستر يونايتد